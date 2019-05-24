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Китайские хирурги удалили у трехлетней девочки четыре лишних пальца

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Фото: youtube.com
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Китайские медики провели операцию у девочки, которая родилась с 14 пальцами на руках. Об этом в четверг, 23 мая, написал британский таблоид Daily Mail.

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У трехлетнего ребенка было по два дополнительных пальца на каждой руке. По данным издания, подобный дефект кистей присутствовал у пяти поколений ее родственников. Однако семье каждый раз не хватало денег для того, чтобы оплатить процедуру по его исправлению.

Как отмечает газета, лечение прошло в центральной больнице Медицинского колледжа Шеньяна в северо-восточной провинции Ляонин. Неизвестно, сделали ли операцию за деньги или бесплатно.

По словам врачей, удаление лишних пальцев никак не повлияет на развитие и здоровье девочки.

«Операция была сложная… Мы (команда врачей. — Ред.) и семья ребенка удовлетворены тем, как теперь выглядят ее руки», — сказал хирург Жан Джи, уточнив, что девочке потребуется пройти еще ряд процедур для небольшой коррекции.

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