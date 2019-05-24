Прямой эфир

В Алжире прошли массовые задержания протестующих

0
Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция провела массовые задержания манифестантов в Алжире в пятницу, 24 мая.

Не до Алжиру: президент Бутефлика не будет баллотироваться на пятый срок
Протестующие уже несколько недель требуют от нынешнего главы государства не выставлять свою кандидатуру

Как сообщает Arab News, задержания произошли в столице Алжире в районе главпочтамта — ключевого места проведения демонстраций.

«Патрули пересекали город, задерживали каждого, кого они подозревали в участии в митинге», — сказал представитель Алжирской лиги по защите прав человека Саид Салхи, подчеркнув, что местные власти стремятся запретить шествия.

Протестующие требовали отменить выборы президента, назначенные на 4 июля, а также предостерегли от попыток установления военного режима, передает «РИА Новости».

Алжирцы выходят на митинги с требованием «чистки» руководства страны, в частности увольнения всех сторонников экс-президента республики Абдельазиза Бутефлики. Помимо Абделькадера Бенсалаха, который временно исполняет обязанности главы государства, участники акции требуют отставки премьера Нуреддина Бедуи и главы Конституционного совета Тейеба Бельиза.

В начале апреля на фоне неутихающих акций протеста 82-летний президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, находившийся у власти с 1999 года, подал в отставку по состоянию здоровья. В силу тяжелых последствий перенесенного в 2013 году инсульта в последние годы политик фактически не руководил государством. В последнее время он находился в швейцарской клинике в тяжелом состоянии.

Очередные президентские выборы пройдут в стране 4 июля 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция Алжира арестовала брата экс-президента
Арестованы приближенные к экс-президенту Алжира братья-миллиардеры

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017