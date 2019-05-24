В Алжире прошли массовые задержания протестующих

Полиция провела массовые задержания манифестантов в Алжире в пятницу, 24 мая.

Как сообщает Arab News, задержания произошли в столице Алжире в районе главпочтамта — ключевого места проведения демонстраций.

«Патрули пересекали город, задерживали каждого, кого они подозревали в участии в митинге», — сказал представитель Алжирской лиги по защите прав человека Саид Салхи, подчеркнув, что местные власти стремятся запретить шествия.

Протестующие требовали отменить выборы президента, назначенные на 4 июля, а также предостерегли от попыток установления военного режима, передает «РИА Новости».

Алжирцы выходят на митинги с требованием «чистки» руководства страны, в частности увольнения всех сторонников экс-президента республики Абдельазиза Бутефлики. Помимо Абделькадера Бенсалаха, который временно исполняет обязанности главы государства, участники акции требуют отставки премьера Нуреддина Бедуи и главы Конституционного совета Тейеба Бельиза.

В начале апреля на фоне неутихающих акций протеста 82-летний президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, находившийся у власти с 1999 года, подал в отставку по состоянию здоровья. В силу тяжелых последствий перенесенного в 2013 году инсульта в последние годы политик фактически не руководил государством. В последнее время он находился в швейцарской клинике в тяжелом состоянии.

Очередные президентские выборы пройдут в стране 4 июля 2019 года.