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Велопарад стал причиной перекрытия улиц в центре Саратова

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В воскресенье, 26 мая, в Саратове состоится велопарад. Из-за этого мероприятия изменена схема движения общественного транспорта. Несколько центральных улиц перекроют, сообщает пресс-служба мэрии.

Свои маршруты изменят автобусы №№ 2д, 3, 11, 33, 97. С 11:00 по 15:00 полностью закроют движение по Московской на участке дороги от Горького до Чернышевского. По улице Радищева перекрытие движения коснется участка от Московской до Волжской – в объезд отправятся автобусы №№ 8а, 52, 95, 97. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

Более 40 тыс. человек приняли участие в велофестивале, который прошел в Москве 19 мая. Перед открытием состоялась велогонка «Садовое кольцо» — заезд на время для спортсменов-любителей разного уровня подготовки. Среди них — более 50 человек из зарубежных стран, в том числе Германии, Испании и ОАЭ.

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