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Посольство РФ заявило об отсутствии пострадавших россиян при взрыве в Лионе

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Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot
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Россиян среди пострадавших в результате взрыва во французском Лионе нет, сообщило российское посольство во Франции в Twitter в пятницу, 24 мая.

«Согласно данным полиции, среди пострадавших от взрыва в городе Лион россиян нет», — говорится в сообщении дипмиссии.

Инцидент произошел на улице Виктора Гюго около 17:30 по местному времени (18:30 мск). По предварительным данным, сдетонировал сверток, начиненный гвоздями, винтами и болтами. Район происшествия оцеплен, по последней информации, пострадали 13 человек.

В организации преступления подозревают мужчину, который проявился на месте около 17 часов. Ему около 30–35 лет, он был в темных очках и маске, одет в темный свитер и светлые шорты.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил слова поддержки пострадавшим.

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