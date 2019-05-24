Посольство РФ заявило об отсутствии пострадавших россиян при взрыве в Лионе

Россиян среди пострадавших в результате взрыва во французском Лионе нет, сообщило российское посольство во Франции в Twitter в пятницу, 24 мая.

«Согласно данным полиции, среди пострадавших от взрыва в городе Лион россиян нет», — говорится в сообщении дипмиссии.

Инцидент произошел на улице Виктора Гюго около 17:30 по местному времени (18:30 мск). По предварительным данным, сдетонировал сверток, начиненный гвоздями, винтами и болтами. Район происшествия оцеплен, по последней информации, пострадали 13 человек.

В организации преступления подозревают мужчину, который проявился на месте около 17 часов. Ему около 30–35 лет, он был в темных очках и маске, одет в темный свитер и светлые шорты.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил слова поддержки пострадавшим.