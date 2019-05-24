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Появились снимки возможного исполнителя взрыва в Лионе

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Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot
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В соцстях появилось фото подозреваемого в совершении взрыва в Лионе. Кадр, сделанный камерой видеонаблюдения, выложил в Twitter работающий в Париже аргентинский журналист Алехо Шапире.

Газета Progres уточнила данные о пострадавших — легкие ранения получили 13 человек, 11 из них госпитализированы.

Ранее стало известно, что через два часа после взрыва, прогремевшего в Лионе, служба безопасности оцепила вокзал Лион-Перраш из-за бесхозной сумки, обнаруженной в переходе к автобусам. Место обследуют кинологи.

Взрыв произошел около 17:30 (18:30 мск) на улице Виктора Гюго. По предварительным данным, сдетонировал сверток, начиненный гвоздями, винтами и болтами. Район происшествия оцеплен, закрыты две станции метро. Также полиция проверяла сведения об еще одном взрыве — на улице Эмиль-Дюпор.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил слова поддержки пострадавшим.

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