Железнодорожный вокзал Лиона оцепили из-за бесхозной сумки

Служба безопасности оцепила вокзал Лион-Перраш из-за бесхозной сумки, обнаруженной в переходе к автобусам. Об этом в пятницу сообщает газета Le Progres.

По данным издания, сотрудники безопасности Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) исследуют место с собакой.

Взрыв произошел около 17:30 (18:30 мск) на улице Виктора Гюго в Лионе. По предварительным данным, сдетонировал сверток, начиненный гвоздями, винтами и болтами. Район происшествия оцеплен, закрыты две станции метро. По последним данным, пострадали не менее 13 человек, в том числе 8-летний ребенок. В организации преступления подозревают мужчину, появившегося на месте взрыва около 17 часов по местному времени. Ему около 30–35 лет, он был в темных очках и маске, одет в темный свитер и светлые шорты.