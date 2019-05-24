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Появилось первое видео с места взрыва в Лионе

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Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot
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В Сети появилось первое видео с места взрыва в Лионе. Взрыв произошел вечером в пятницу, 24 мая, возле пекарни Brioche Dorée.

На кадрах, которые опубликовал телеканал РЕН ТВ, видны люди, которые находятся в растерянности.

Взрыв произошел около 17:30 (18:30 мск) на улице Виктора Гюго. По предварительным данным, сдетонировал сверток, который был начинен гвоздями, винтами и болтами.

По разным данным, были ранены от восьми до 10 человек, в том числе восьмилетняя девочка. Согласно предварительной информации, раны являются поверхностными и не угрожают жизни людей.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил слова поддержки пострадавшим.

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