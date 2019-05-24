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Тереза Мэй объявила о своей отставке

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу, 24 мая, объявила о своем уходе в отставку с 7 июня.

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«Для меня было честью служить стране, которую я люблю», — сказала Мэй.

Она отметила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии. Это означает, что политик автоматически покинет и пост премьер-министра страны.

Мэй добавила, что больше всего жалеет, что не смогла довести до конца процедуру выхода Великобритании из Евросоюза, решение о котором было принято на референдуме.

Во время своей речи британский премьер не смогла сдержать эмоций, расплакалась и ушла с трибуны, пишет «Газета.Ру».

Процесс выбора нового лидера консерваторов официально начнется после 7 июня и может занять около шести недель. До тех пор Мэй, вероятно, будет временным исполняющим обязанности премьера. На данный момент основным кандидатом на смену ей является бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

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