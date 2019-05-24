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В ЦОДД напомнили москвичам о пятничных пробках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Московских автомобилистов предупредили о пятничных пробках на столичных дорогах 24 мая. Об этом сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Загруженность ожидается на вылетных трассах на выездах за город. Также затруднения в движении автомобильного транспорта может наблюдаться и в центре Москвы в связи с проведением дорожных работ и официальных мероприятий, пишет RT.

В ЦОДД отметили, что свободнее дороги станут только после 21:00.

14 мая сообщалось, что в ЦОДД назвали главную причину аварий на дорогах Москвы — превышение скорости. Оно в большинстве случаев ведет к летальному исходу.

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