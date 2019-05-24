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Суд признал несоответствующей действительности рекламу БАДов с Михалковым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пресненский суд Москвы удовлетворил иск режиссера Никиты Михалкова и признал несоответствующей действительности рекламу биологически активных добавок (БАД) с его изображением. Об этом 24 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Решением суда установлен факт незаконного распространения в отношении Михалкова несоответствующих действительности порочащих сведений», — сказал пресс-секретарь суда Алексей Черников.

В пресс-службе режиссера сообщили, что юристы Михалкова будут добиваться блокировки интернет-страниц, на которых размещены материалы.

В апреле Михалков подал в суд на рекламу биодобавок со своим портретом. Разрешения на использование своего изображения в маркетинговых целях режиссер никому не давал.

В апреле «Известия» писали, что Роспотребнадзор планирует навести порядок на рынке биодобавок. С прилавков могут исчезнуть БАДы, наименования которых аналогичны названиям лекарств или очень схожи с ними.

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