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Пожар произошел на территории Пензенского университета

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Гараж с легковым автомобилем загорелся на территории Пензенского университета. Об этом сообщает портал «Пенза СМИ».

ЧП произошло днем 24 мая. Спасателей вызвали очевидцы, которые увидели клубы черного дыма и вырывающиеся языки пламени на территории университета. Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области, внутри горящего гаража находился легковой автомобиль. Прибывшим пожарным удалось локализовать возгорание и не допустить распространения огня, сообщает телеканал «Звезда».

Площадь пожара составила 10 кв. м. Информации о пострадавших не поступала. Эксперты устанавливают причины случившегося.

Ранее 24 мая сообщалось, что пожар возник на магистральном газопроводе в Пермском крае.

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