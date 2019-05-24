В Ленинградской области дети воспользовались найденным на улице шприцем

В Выборгском районе Ленинградской области во время детской игры девочка уколола своего сверстника шприцем, который ребята нашли на улице, сообщает РЕН ТВ.

По данным журналистов, ЧП произошло, когда дети играли в доктора и пациента во дворе дома. Пострадавший ребенок получил рану правой ягодичной области и правой кисти. Где именно дети нашли использованный шприц, пока неизвестно.

В ноябре 2018 года на свалке одного из сел Далматовского района Курганской области нашли окровавленные бинты, колпачки от шприцов со следами вещества, похожего на кровь, гигиенические одноразовые инструменты, капельницы, ампулы от лекарств и грязные пеленки. В Роспотребнадзоре признали, что эти отходы относятся к классу Б — эпидемиологически опасным, которые должны утилизироваться в особом порядке в соответствии с санитарными требованиями. Несоблюдение правил создает угрозу жизни и здоровья граждан, а также загрязняет окружающую среду. Больницу оштрафовали на 15 тыс. рублей.