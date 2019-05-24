Диетолог назвала допустимое количество сладкого в день

Норму сладостей и кондитерских изделий необходимо рассчитывать на 40 г в день — это меньше одобренной ВОЗ нормы, поскольку, кроме печений, конфет и выпечки, сахар может встретиться в консервах, колбасе и других несладких продуктах промышленной переработки. Об этом в интервью сайту aif.ru рассказала нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич.

Специалист пояснила, что в 10 г сахара содержится 40 ккал — примерно одна порция сладкого, и в день допустимо съесть четыре такие порции. 10 г сахара содержатся в двух чайных ложках сахара, в половине столовой ложки меда, 20 г сахара — в трех-четырех чайных ложках варенья, 5–10 г сахара — в печенье, вафлях, сладких сухариках, халве, кукурузных палочках, 10 г сахара присутствуют в шоколаде или конфетах, 10–15 г — булочках, пирожных, пирожках и другой сладкой выпечке, 10–15 г — в творожных сырках.

Ивашкевич подчеркнула, что одна порция — это одно печенье (10 г), одна конфета (10 г), маленький кусок торта (10–15 г), один шарик мороженого (20 г), а в день можно без вреда для здоровья съесть четыре конфеты или четыре шарика мороженого.

«Кроме кондитерских изделий, я бы включила в норму ВОЗ фрукты с высоким гликемическим индексом, такие, как банан, виноград, манго и сухофрукты. Дело в том, что эти фрукты, как и конфеты, очень быстро поднимают уровень сахара в крови», — отметила диетолог.

Она добавила, что перед употреблением продуктов следует внимательно изучить этикетку с составом и обратить внимание на местоположение сахар в перечне ингредиентов: чем ближе он к началу перечня, тем выше его содержание в продукте.

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