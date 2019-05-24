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Сбербанк внедрит услугу снятия наличных по SMS

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сбербанк собирается запустить услугу снятия наличных по SMS для всех клиентов до конца июня. Об этом 24 мая сообщил президент банка Герман Греф, передает ТАСС.

«Услуга перевода денежных средств через Сбербанк-онлайн со снятием наличных без банковской карты будет доступна во всех терминалах самообслуживания банка и для всех клиентов до конца лета», — рассказал он.

Ранее 24 мая Греф признал, что банк допускает недоработки. Один из пунктов, по которым Сбербанк заслуживает жесткой критики, — это отписки в ответ на обращения клиентов. По его словам, были случаи, когда он, ознакомившись с ответами на жалобы, не понимал, что там сказано.

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