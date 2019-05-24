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Реконструкция плотины завершена на Воркутинской ТЭЦ-2

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На ТЭЦ-2 ООО «Воркутинские ТЭЦ» закончилась реконструкция водосливной плотины. Как сообщили в компании, это ключевой этап долгосрочного проекта по модернизации гидроузла электростанции, рассчитанного на период 2017–2020 годов.

Работы по укреплению водосливной плотины начались в прошлом году. За короткий межотопительный период выполнить большую реконструкцию технически невозможно. До осеннего паводка специалисты провели все предварительные работы, а зимой справились с основным объемом задач. Были установлены арматурные каркасы общим весом 41 т, а также уложено 792 куб. м высокопрочного гидротехнического бетона, передает ИА «Комиинформ». До конца года в планах компании закончить реконструкцию берегоукрепления в нижнем бьефе левого берега.

Напомним, окончательно строительство Воркутинской ТЭЦ-2 закончилось в 1992 году. В настоящее время это мощное энергетическое предприятие, работающее на местных углях, полностью обеспечивающее нужды города и его промышленных предприятий электроэнергией, теплом и горячей водой.

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