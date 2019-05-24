Метро в Санкт-Петербурге будет работать круглосуточно после Дня города

В ночь на понедельник метро Санкт-Петербурга будет работать в круглосуточном режиме. В кассах будут продаваться только жетоны.

По данным ГУП «Петербургский метрополитен», в ночь на 27 мая будут работать все станции. На тех станциях, где есть два вестибюля, открыт будет только один. Кроме того, планируется закрыть вестибюли станций «Достоевская» и «Спасская», сообщает телеканал «78».

С 2:00 до 4:30 в кассах будут продаваться только жетоны, при этом проход на станции будет возможен как по жетонам, так и по проездным билетам.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 мая в честь 316-летия Санкт-Петербурга жители города и туристы смогут увидеть мультимедийный спектакль на пролете Дворцового моста. У его подножия выступит оркестр театра «Мюзик-холл». Мультимедийный спектакль будет сопровождаться пиротехническим шоу, ожидается выступление акробатов.