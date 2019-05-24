Дорожный ремонт стартовал на 47 объектах в Волгоградской области

В Волгоградской области стартовали дорожные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В общей сложности в этом году будут отремонтированы 74 объекта.

На данный момент работы ведутся на 47 дорожных участках. Качество ремонта контролируется на каждом этапе. Для этого задействовано около 30 лабораторий, сообщают ИА «НовостиВолгограда.ру».

В этом году на территории региона планируют привести в порядок 197 км региональных и муниципальных трасс. Помимо них отремонтируют 106,9 км дорог федерального значения. Также построят 34 км дорожных объектов по программам инфраструктурного развития.

Как рассказал заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Сергей Верещагин, не первый год идет сотрудничество с Центром по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии. Лаборатория проверила практически все дорожные объекты Волгограда и Волжского.