Председателем набсовета Сбербанка вновь стал Игнатьев

Председателем наблюдательного совета Сбербанка вновь избран бывший глава Банка России Сергей Игнатьев. Об этом журналистам рассказал он сам.

По словам Игнатьева, в составе набсовета создан новый комитет по информационным технологиям. Его председателем стал Александр Кулешов, передает «Интерфакс».

Игнатьев состоит в совете с 2000 года, возглавил его два года спустя.

Ранее 24 мая в ходе годового собрания акционеров главой Сбербанка был переизбран Герман Греф, занимающий этот пост с 2007 года.

В феврале глава Сбербанка рассказал, что для него важна поддержка акционеров и их видение его дальнейшей работы на этом посту.