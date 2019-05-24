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Водителя перевернувшегося в Италии автобуса отпустили на свободу

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Фото: РЕН ТВ
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Судья предварительного следствия Сиены в пятницу, 24 мая, выпустил на свободу водителя туристического автобуса, который несколько дней назад попал в ДТП неподалеку от итальянского города Бадессе. При этом 35-летнему Леонардо Санторо запретили управлять подобными транспортными средствами на протяжении года.

Как сообщает газета Il Messaggero, в рамках предварительного следствия суд постановил, что причиной аварии стал человеческий фактор — водитель отвлекся от дороги, чтобы переключить аудиосистему. Следов алкоголя или наркотических веществ в крови водителя выявлено не было.

Теперь Санторо предстанет перед судом по обвинению в свершении ДТП с летальным исходом и нанесении ущерба здоровью третьим лицам, за что его могут приговорить к тюремному сроку.

Авария произошло утром 22 мая на трассе Сиена–Флоренция. Автобус с туристами пробил ограждение, съехал в кювет и перевернулся. Всего в салоне транспортного средства находилось около 60 человек. Позже в посольстве России в Италии подтвердили гибель 40-летней россиянки. Отмечалось, что еще 19 граждан РФ пострадали.

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