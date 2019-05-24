Воровавшего кур под Хабаровском медведя поймали на попкорн и мед
Под Хабаровском в окрестностях села Казакевичево поймали гималайского медведя, который повадился воровать кур у местных жителей. Животное усыпили и взяли образцы тканей и крови на анализы.
Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» представитель регионального министерства природных ресурсов Юрий Колпак, жители утверждали, что медведь приходит в деревню по ночам. Прибыв на место, специалисты зафиксировали большое количество следов зверя и останки съеденных им кур.
В ловушку зверя завлекли рамкой с медом и попкорном, который так любят медведи. Куриным вором оказался пятилетний белогрудый самец.
Сейчас его отправили в центр реабилитации диких животных «Утес». После обследования и наблюдения за хищником специалисты примут решение, выпускать ли его в природу.
Ранее сообщалось о нападении медведя на геолога в Хабаровском крае.