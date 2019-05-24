Прямой эфир

Воровавшего кур под Хабаровском медведя поймали на попкорн и мед

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Под Хабаровском в окрестностях села Казакевичево поймали гималайского медведя, который повадился воровать кур у местных жителей. Животное усыпили и взяли образцы тканей и крови на анализы.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» представитель регионального министерства природных ресурсов Юрий Колпак, жители утверждали, что медведь приходит в деревню по ночам. Прибыв на место, специалисты зафиксировали большое количество следов зверя и останки съеденных им кур.

В ловушку зверя завлекли рамкой с медом и попкорном, который так любят медведи. Куриным вором оказался пятилетний белогрудый самец.

Сейчас его отправили в центр реабилитации диких животных «Утес». После обследования и наблюдения за хищником специалисты примут решение, выпускать ли его в природу.

Ранее сообщалось о нападении медведя на геолога в Хабаровском крае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведь напал на домашний скот в одном из сел в Приангарье
Освободить медведя из тесной клетки требуют в Пятигорске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017