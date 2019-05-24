Иномарка наехала на коляску на тротуаре в Липецкой области

В поселке Лев Толстой в Липецкой области водитель неустановленного автомобиля стал виновников наезда иномарки на коляску с девятимесячной девочкой. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла в четверг, 23 мая, на улице Пионерской. Неустановленный автомобиль на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил KIA Ceed под управлением 21-летнего мужчины, который приближался по главной дороге. Машины столкнулись, отчего иномарку отбросило на тротуар, где она сбила коляску, пишет GOROD48.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девятимесячная девочка, которая находилась в коляске. Ребенок был доставлен в ГУЗ «Лев Толстовская районная больница». После оказания необходимой помощи пострадавшую отпустили с родителями домой.

Ранее в мае сообщалось о том, что в Липецке автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в остановку общественного транспорта. По пути машина сбила женщину-пешехода.