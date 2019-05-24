В честь перехода на «цифру» в небо над Сочи поднялись 20 аэростатов

В Олимпийском парке Сочи состоялся красочный праздник, посвященный приближающемуся старту третьей волны перехода на цифровое эфирное телевещание. В рамках «цифрового» праздника в Олимпийском парке установлены двадцать аэростатов с логотипами федеральных телеканалов и «бабочкой», символом цифрового эфирного вещания. В Сочи переход на «цифру» отметят масштабным шоу аэростатов. Переходом на «цифру» решается важная социальная задача: для всех жителей РФ становятся доступными и бесплатными 20 федеральных каналов: Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» (первый мультиплекс), «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ» (второй мультиплекс). К ним можно подключиться уже сейчас.