Вандалы разгромили сквер в Краснодаре

Трое молодых людей устроили погром в Краснодаре в сквере 80-летия Краснодарского края. Они сломали систему полива и попытались вырвать деревья. Их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как уточняет ИА «Кубанские новости», инцидент произошел утром 22 мая. Нарушителей задержали через несколько часов. Теперь им грозит уголовная ответственность.

По словам директора МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрия Буряка, сумма ущерба, причиненного городу, составляет около 26 тыс. рублей.

Часть сквера открыли в январе 2019 года. Он расположен вдоль берега реки Кубани. Новую зеленую зону построили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».