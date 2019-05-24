Источник сообщил о задержании в Ростовской области и.о. главы УФНС

Сотрудники правоохранительных органов задержали исполняющую обязанности руководителя УФНС РФ по Ростовской области Ирину Александрову. Начальницу налогового управления подозревают в превышении должностных полномочий.

Как рассказал «РИА Новости» осведомленный источник, подозреваемая отменила решение об отказе в возмещении НДС в адрес ООО «ДИС», несмотря на то что нижестоящие налоговики выявили преступную схему. Александрова действовала в нарушении Налогового кодекса РФ, добавил он.

В итоге было соверешено хищение бюджетных средств в сумме 21 млн рублей. Чиновница подозревается по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), добавляет ТАСС.

22 мая заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш был арестован Ленинским районным судом Ростова-на-Дону. У него дома и на работе прошли обыски. Дело возбуждено по ст. 286 УК России.