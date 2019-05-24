Прямой эфир

Ядерный центр в Сарове закупит десятки икон

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове Нижегородской области намерен приобрести партию религиозных предметов на сумму более 2,3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Всего ядерный центр планирует купить 76 малых икон «Серафим Саровский со стразами», 70 книг-плакеток «Ф.Ушаков», 95 книг-плакеток «Серафим Саровский», 2 зеркальных и 64 флокированных панно «Саровская пустынь», а также 90 триптихов «Саровская пустынь». Об этом пишет ИА «НьюсНН».

Саров — закрытый наукоград в России, расположенный на территории Нижегородской области и, главным образом, Республики Мордовия. Градообразующим предприятием является ВНИИЭФ — разработчик и производитель ядерных боеприпасов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Судьбу корпуса Знаменского монастыря в Курске решит Арбитражный суд
Уникальную икону выставят в картинной галерее во Владивостоке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017