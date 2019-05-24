Ядерный центр в Сарове закупит десятки икон

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове Нижегородской области намерен приобрести партию религиозных предметов на сумму более 2,3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Всего ядерный центр планирует купить 76 малых икон «Серафим Саровский со стразами», 70 книг-плакеток «Ф.Ушаков», 95 книг-плакеток «Серафим Саровский», 2 зеркальных и 64 флокированных панно «Саровская пустынь», а также 90 триптихов «Саровская пустынь». Об этом пишет ИА «НьюсНН».

Саров — закрытый наукоград в России, расположенный на территории Нижегородской области и, главным образом, Республики Мордовия. Градообразующим предприятием является ВНИИЭФ — разработчик и производитель ядерных боеприпасов.