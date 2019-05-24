Автобус насмерть сбил пешехода под Тольятти

В Ставропольском районе Самарской области автобус наезхал на мужчину, который переходил дорогу. От полученных травм пешеход скончался на меесте. Об этом сообщает пресс-служба областного МВД.

Авария произошла в четверг вечером, 23 мая, на 26-м км автодороги Тольятти–Ташелка. Согласно материалам ГИБДД, 40-летний водитель автобуса «ГАЗ» наехал на мужчину 1962 года рождения, который пытался перейти проезжую часть в непредусмотренном для этого месте, пишет НИА «Самара».

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм погиб на месте до прибытия скорой помощи.

По факту гибели человека сотрудники органов внутренних дел проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства аварии.