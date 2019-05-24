Прямой эфир

Автобус насмерть сбил пешехода под Тольятти

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ставропольском районе Самарской области автобус наезхал на мужчину, который переходил дорогу. От полученных травм пешеход скончался на меесте. Об этом сообщает пресс-служба областного МВД.

Авария произошла в четверг вечером, 23 мая, на 26-м км автодороги Тольятти–Ташелка. Согласно материалам ГИБДД, 40-летний водитель автобуса «ГАЗ» наехал на мужчину 1962 года рождения, который пытался перейти проезжую часть в непредусмотренном для этого месте, пишет НИА «Самара».

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм погиб на месте до прибытия скорой помощи.

По факту гибели человека сотрудники органов внутренних дел проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пьяная астраханка насмерть сбила пенсионерку и скрылась с места аварии
Пенсионер на Mercedes насмерть сбил пешехода в Брянской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017