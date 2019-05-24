Пострадавшую от упавшего памятника в Зауралье девочку перевели в палату

В селе Камышево Курганской области десятилетнюю девочку, которую придавило памятником, перевели из реанимации в палату. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в Камышевском сельсовете.

В сельсовете отметили, что следят за ситуацией и периодически созваниваются с родителями ребенка. На данный момент пострадавшая находится в больнице Красного Креста в Кургане. Ее уже перевели из реанимации в палату.

Инцидент произошел вечером 7 мая. В соцсетях стали появляться фотографии с лужей крови возле новых гранитных памятников, установленных ранее в этот же день возле мемориала «Односельчанам Слава».

Выяснилось, что около них пострадавшая гуляла со своим двоюродным братом. Памятник упал, когда мальчик залез на мемориальную плиту и стал ее раскачивать.