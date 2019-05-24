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Греф рассказал о «косяках» Сбербанка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Сбербанка Герман Греф признал, что банк допускает недоработки, и критика клиентов помогает ему сравиться с этим. Об этом он сказал в ходе годового собрания акционеров в пятницу, 24 мая.

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«Если мы где-то, извините за термин, накосячили, значит мы должны об этом знать, должны исправлять», — цитирует его РБК. Греф признал, что банк «косячит еще много», но ошибок в работе стало значительно меньше.

Один из пунктов, по которым банк заслуживает жесткой критики — это «отписки» в ответ на обращения клиентов, отметил глава Сбербанка. По его словам, были случаи, когда он, ознакомившись с ответами на жалобы, не понимал, что там сказано.

В феврале Греф рассказал, что Сбербанк в некоторых случаях недополучал «миллиарды рублей» прибыли из-за ошибок искусственного интеллекта. По его словам, маленькая ошибка в алгоритме может привести к большим последствиям, когда речь идет о крупном массиве данных.

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