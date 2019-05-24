Диких животных вакцинируют от бешенства в Свердловской области

В Свердловской области стартовала вакцинация диких животных против бешенства. Регион закупил около 600 тыс. доз вакцины.

Первую половину вакцины разместят в начале лета вблизи нор диких животных. Оставшиеся 300 тыс. доз используют осенью. Об этом сообщает ТагилСити.Ру. Раскладывать вакцину помогут сотрудники лесных хозяйств и заповедников, которые хорошо знают территории обитания животных и могут выбрать оптимальные маршруты раскладки.

В департаменте ветеринарии пояснили, что вакцина является лакомством, которое съедают дикие животные. При морозах препарат теряет свои свойства, поэтому зимой он не применяется.

По данным специалистов, заболеваемость бешенством в Свердловской области сократилась в десять раз за три года. В 2018 году было зарегистрировано девять случаев бешенства. С начала 2019 года выявлено три больных животных.