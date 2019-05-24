Десять детей и воспитатель госпитализированы с отравлением в Якутии

СКР проводит проверку по факту госпитализации в больницу Олекминска 10 детей в возрасте от двух до восьми лет, а также одного преподавателя с признаками отравления. Их жизни вне опасности, состояние стабилизировалось.

Как сообщили ИА SakhaNews в СУ СКР по Якутии, пострадали воспитанники и преподаватель начальных классов муниципального учреждения «Мальжегарская начальная школа – детский сад имени Габышева». У всех были жалобы на недомогание, боли в животе, диарею и рвоту. Медики диагностировали у заболевших острую кишечную инфекцию неясной этиологии.

В детском саду – школе проведен осмотр, опрошен персонал, образцы продуктов питания направлены на экспертизу. Проверяется информация о том, что сегодня, 24 мая, в больницу госпитализировали еще нескольких детей и взрослых с аналогичными симптомами.