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Закон о безнадзорных животных изменят в Амурской области

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Парламентарии Амурской области готовят изменения в закон о регулировании безнадзорных животных. Они намерены сделать более гибкой систему расходования средств.

Так, если в одном муниципалитете выделенные на отлов бродячих животных средства не будут освоены, их передадут другому муниципалитету, не дожидаясь окончания финансового года, поясняет Амурская служба новостей. То же самое будет происходить и при резком увеличении или уменьшении численности животных.

Законопроект депутаты планируют рассмотреть 30 мая сразу в двух чтениях. К августу они планируют подготовить еще несколько поправок, в том числе закрепить право отлова за муниципальными предприятиями и законодательно урегулировать вопросы строительства и содержания приютов.

В апреле в Благовещенске на ребенка напала стая собак. Его госпитализировали, а потом ввели в искусственную кому.

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