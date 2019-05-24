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Пятый Тихоокеанский туристский форум открылся во Владивостоке

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Во Владивостоке начал работу V Тихоокеанский туристский форум. Он открылся на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русском. Главная тема — развитие авиационного сообщения со странами Азии как основного катализатора для увеличения турпотока во Владивосток.

Параллельно с форумом проходит XXIII Тихоокеанская международная туристская выставка Pacific International Tourism Expo (PITE). Помимо Дальнего Востока, на ней представлены стенды Китая, Южной Кореи, ЮАР, Вьетнама, Индии и Тайваня, сообщает ИА PrimaMedia.

Как заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко, выступая на форуме, тот потенциал, который есть в крае, еще не до конца использован. Он уверен, что необходимо изучить археологические памятники эпохи Бохайского государства и Золотой империи чжурчженей. Они могут заинтересовать жителей Кореи и Китая.

Ранее сообщалось о планах Ростуризма запустить проект по поддержке наиболее активных регионов, создающих конкурентоспособные туристические маршруты.

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