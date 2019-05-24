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Меркель отреагировала на заявление Мэй об отставке

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Фото: REUTERS/Annegret Hilse
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Канцлер Германии Ангела Меркель с уважением отнеслась к решению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уйти с поста лидера Консервативной и юнионистской партии и с поста главы правительства страны, передает Associated Press со ссылкой на представителя правительства ФРГ Мартину Фиц.

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По ее словам, Меркель работала с Мэй на доверительной основе и продолжит делать это вплоть до ее отставки, сообщает 24 мая RT.

Ранее в этот же день Мэй заявила, что уйдет с поста 7 июня. Политик отметила, что больше всего жалеет, что не смогла довести до конца процедуру выхода Великобритании из Евросоюза, решение о котором было принято на референдуме. Во время своей речи политик не смогла сдержать эмоций, расплакалась и покинула трибуну.

Британские парламентарии уже трижды блокировали соглашение Терезы Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава Евросоюза. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года.

Процесс выбора нового лидера консерваторов официально начнется после 7 июня и может занять около шести недель.

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