В Кремле переадресовали в Минэнерго вопрос о компенсациях за грязную нефть

Интересоваться размером ущерба от загрязненной нефти, попавшей в трубопровод «Дружба», необходимо у представителей Министерства энергетики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Администрация президента не занимается подсчетом убытков или дивидендов», — отметил он в пятницу, 24 мая.

По его словам, сложилась нештатная ситуация, однако техническую проблему никто не скрывает.

Накануне Песков заявил, что Минск еще не согласовывал с Москвой планы по транзиту нефти из Казахстана с участием России.

Резкое ухудшение качества топлива в трубопроводе 19 апреля заметила белорусская сторона. В компании «Белнефтехим» заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

Утром 30 апреля Белоруссия полностью прекратила прием российской нефти. В тот же день стало известно, что загрязнение в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что этот инцидент нанес стране очень серьезный материальный и имиджевый ущерб.

6 мая украинская компания «Укртранснафта» заявила о готовности возобновить транзит чистой российской нефти в ЕС по трубопроводу «Дружба», так как топливо начало поступать с белорусской станции «Мозырь» в направлении Украины.

7 мая глава Минэнерго Александр Новак сообщил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в «Дружбе». Речь идет о гендиректоре «Петронефть Актив» Владимире Жоголеве, заместителе директора компании «Магистраль» Сергее Баландине, гендиректоре «Нефтеперевалки» Светлане Балабай и ее заместителе Рустаме Хуснутдинове. Вечером того же дня они были арестованы по решению Самарского районного суда. Еще двух фигурантов дела Следственный комитет России объявил в розыск.