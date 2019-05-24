Жителю Тульской области вынесли приговор за убийство матери

В Ленинском районе Тульской области суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшее по неосторожности смерть. Суд рассмотрел дело в среду, 22 мая.

Было установлено, что 2 февраля 2019 года у мужчины возник конфликт с его матерью, в ходе которого он избил женщину. Он нанес ей множество ударов в область шеи, головы, туловища, а также рук и ног. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, пишет газета «Тульские известия».

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Отмечается, что в момент преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.