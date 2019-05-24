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Электронные сигареты запретили продавать подросткам в Калининграде

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Дума Калининградской области одобрила закон о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним. Ввести ограничения предложил прокурор региона Сергей Хлопушин.

Законопроект необходим для защиты от факторов, которые негативно влияют на развитие подростков. В прокуратуре ссылаются на данные Роспотребнадзора, согласно которым в электронных сигаретах используются токсичные химические соединения. Об этом сообщает Калининград.ru. При этом электронные сигареты способствуют распространению табакокурения среди детей и весьма популярны у школьников.

Закон о запрете продажи электронных сигарет одобрили в областной думе.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане намерены рассмотреть проект закона, который предусматривает ограничение продажи бестабачных курительных смесей и устройств для курения.

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