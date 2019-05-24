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Ограничение движения грузовиков ввели в Орловской области

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Временное ограничение движения большегрузного транспорта ввели в Орловской области. Оно будет действовать в случае жаркой погоды.

Ограничения будут действовать до 31 августа. Они будут распространяться на дороги федерального значения с асфальтовым покрытием в том случае, если температура воздуха поднимется выше 32 градусов. При жаре будет действовать запрет на движение грузовиков в дневное время. Большегрузы смогут проехать по трассам с 22:00 до 10:00. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Мера необходима для сохранения целостности асфальтового покрытия. Ограничение не будет распространяться на пассажирские автобусы, а также на перевозку грузов, которые необходимы при ликвидации последствий стихийных бедствий.

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