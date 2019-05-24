Более 2 тыс. детей родились в перинатальном центре в Оренбурге с начала года

В Оренбурге с начала 2019 года специалисты Областного перинатального центра помогли появиться на свет 2 260 новорожденным. Сред них 1 132 девочки и 1 128 мальчиков, в том числе одна тройня и 59 двоен.

Как рассказала заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Областного перинатального центра Ирина Зарубина, было проведено выхаживание 328 детей, в том числе при помощи высоких медицинских технологий, пишет РИА «Оренбуржье».

В этом году в удовлетворительном состоянии выписали 16 детей, которые родились преждевременно. Среди них малыши, рожденные с низкой массой тела — от 1 до 1,5 кг, и дети с экстремально низкой массой тела — от 640 до 970 г.

Помимо этого, в 2019 году возросло количество рейсов акушерских и детских бригад санитарной авиации. На данный момент было выполнено 79 рейсов воздушным и наземным транспортом.