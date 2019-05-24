РФС рассмотрит вопрос о расширении премьер-лиги до 18 команд

В Российском футбольном союзе (РФС) рассмотрят вопрос возможного увеличения числа клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

Как пишет «Спорт-Экспресс», вопрос о возможном расширении премьер-лиги возникает не впервые. С подобной инициативой выступил президент ЦСКА Евгений Гинер. Если решение будет положительным, изменения вступят в силу с сезона-2020/21.

В настоящее время участие в РПЛ принимают 16 команд. По 18 клубов в чемпионатах России участвовало в 1993, 1996 и 1997 годах, пишет «Газета.ру». В 1992 году за победу в чемпионате страны боролись 20 команд, разделенных на две группы.

На чемпионате России в течение сезона команды проводят по 30 матчей, встречаясь друг с другом по два раза: дома и на выезде. Одержавший победу клуб зарабатывает три очка, ничья приносит одно очко, а за поражение клуб не получает очков. В следующем сезоне чемпионат России стартует 14 июня 2019 года и завершится 17 мая 2020 года.

23 мая сообщалось, что глава РФС Александр Дюков предложил выбрать лимит на легионеров «8+17».