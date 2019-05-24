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Партия Порошенко сменит название

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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
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Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» проведет ребрендинг и сменит название. Новым наименованием политической силы станет «Европейская солидарность».

Об этом сообщил источник в партии, отмечает в пятницу, 24 мая, «Интерфакс-Украина». Новое название не будет иметь связи с бывшим президентом Украины. Очередной съезд партии состоится 31 мая. 24 мая проходит технический съезд.

21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии. «Открытый офис» расположен на улице Лаврской. Внутренние стены в здании выполнены из прозрачного стекла.

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