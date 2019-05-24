Медведь напал на домашний скот в одном из сел в Приангарье

Жители деревни Новоселово Иркутской области жалуются на медведя, который проник на территорию поселения. Так, 22 мая хищник задрал корову и поранил еще трех.

В момент его нападения на животных хозяйки фермы не было на месте. Узнав о нападении, она обратилась в полицию и районное лесничество, сообщает ИА IrkutskMedia.

Между тем, по словам женщины, в ближайшее время она вряд ли получит защиту от хищника, поскольку в Усть-Куте в данный момент нет егерей, которые смогли бы застрелить медведя. Хозяйка фермы намерена обратиться в прокуратуру.

В конце мая жители Иркутской области стали гораздо чаще видеть медведей у населенных пунктов и у дорог. Специалисты считают, что выходить к людям хищников вынуждают лесные пожары.

В Иркутской области действует особый противопожарный режим. Специалисты обнаружили нарушения правил пожарной безопасности в 305 населенных пунктах.