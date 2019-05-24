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Больше 20 случаев бешенства зафиксировано в Удмуртии

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С начала года в Удмуртии зафиксировали 22 случая бешенства. Заболеваемость превышает показатели 2018 года.

По данным республиканского управления ветеринарии, чаще бешенство выявляли у диких животных, например, лис и лосей. Выявлено 12 таких случаев. Еще девять фактов заболевания зафиксировано среди домашних кошек и собак. Кроме того, бешенством заразилась одна корова.

Заболевание выявляли в Увинском, Воткинском, Можгинском, Игринском, Сарапульском, Наховском, Вавожском и других районах. Специалисты отмечают, что бешенство стали чаще выявлять на городской территории. В 11 случаях животные контактировали с людьми.Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Всего за 2018 год было выявлено 27 случаев бешенства.

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