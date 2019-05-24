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Пастух спас тонувшую двухлетнюю девочку в Новосибирской области

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В Новосибирской области пастух Александр Никульшин из села Прокудское Коченевского района спас из ледяной воды двухлетнюю девочку. Первую медицинскую помощь малышке оказала студентка медицинского колледжа.

Вечером 17 мая мужчина заметил, что по реке Чик что-то плывет. Сначала он решил, что это просто кукла — девочка почти не шевелилась. Увидев слабое подергивание руки, Никульшин сразу скинул с себя одежду и кинулся в холодную воду, передает vn.ru. Как маленький ребенок попал в реку, неизвестно.

«Сейчас всё благополучно. Девочка в добром здравии, ее выписали из больницы домой. За смелость и решительность, проявленные при спасении тонущего ребенка, наши специалисты отдела безопасности людей на водных объектах будут ходатайствовать о награждении ведомственной наградой Александра Никульшина», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Как стало известно ранее, трехлетний мальчик из американского штата Северная Каролина, который потерялся в лесу, рассказал, что его спас медведь. Ребенок исчез, когда играл с братом и сестрой на заднем дворе дома своей прабабушки. Малыша искали сотни волонтеров и сотрудники ФБР.

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