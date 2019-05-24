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Один человек погиб и один пострадал при пожаре в Астраханской области

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В Астраханской области произошел пожар в одноэтажном жилом доме. Погиб хозяин дома, его жена госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Пожар возник в четверг, 23 мая, в селе Караванное. После локализации возгорания было обнаружено тело 61-летнего хозяина дома без признаков жизни. Также была найдена его 70-летняя жена. Женщина получила многочисленные ожоги и была госпитализирована в медучреждение, пишет ИА «Астрахань-24».

По предварительным данным, пожар возник на кухне. Причиной называют замыкание электрической проводки.

По факту гибели жителя села организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Обстоятельства пожара устанавливаются.

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