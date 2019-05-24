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Власти Сахалина введут меры соцподдержки для учителей

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Депутаты думы Сахалинской области приняли во втором чтении проект об изменениях в региональные законодательные акты, которые позволят установить дополнительные меры социальной поддержки для сотрудников школ, педагогов и родителей.

В частности, размеры компенсации увеличат учителям, участвующим в проведении итоговой аттестации по программам общего и среднего образования.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, теперь сотрудники школ, которые не являются педагогами, также смогут получать компенсацию за участие в проведении ЕГЭ. Речь идет об инженерах, системных администраторах и других технических специалистах.

Депутаты повысили порог количества баллов, полученных по итогам ЕГЭ, тем, кто претендует на получение медали «За особые успехи в учении». Таким ребятам положено денежное поощрение в размере 57,5 тыс. рублей.

Семьи с единственным родителем, где двое или более детей, получат компенсацию в размере 30% от установленной платы в том случае, если дети посещают в государственных школах группы продленного дня.

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