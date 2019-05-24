В Омске решили затопить участок метро

Члены правительства Омской области решили затопить участок метрополитена от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова». К такому заключению они пришли на заседании 22 мая, пишет «Омск-Информ».

Решение о смене «сухого» способа консервации на затопление приняли в целях снижения эксплуатационных затрат на содержание законсервированных участков.

«Вид консервации (с «сухого». — Ред.) правобережного участка первой линии метро (станция «Библиотека им. А.С. Пушкина»), а также пускового участка (станции «Заречная» и «Кристалл») изменен не будет», — добавил замглавы регионального Минпрома Игорь Лукьянов.

Отмечается, что консервация позволит обеспечить безопасное состояние объектов метрополитена и сохранить их до момента, когда будет принято решение об их дальнейшем использовании.

Ранее, 20 февраля, стало известно, что в Омске окончательно отказались от постройки метрополитена. Представители региона в ходе совещания по вопросам транспортного обеспечения предложили признать его строительство в городе нецелесообразным.

Метро в Омске начали строить в 1992 году. Изначально планировалось его запустить в 2008 году, однако сроки неоднократно переносились. Сооружение до сих пор не закончено из-за отсутствия финансирования, полностью построена только одна станция. Власти решили законсервировать этот объект.

Позже временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Бурков заявил, что без поддержки федерального бюджета достроить метрополитен область точно не сможет.