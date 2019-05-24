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Skoda выпустила первый в своей истории вседорожный Superb Scout

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Фото: Skoda
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Чешская компания Skoda впервые представила модификацию Superb Scout. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 24 мая «Известиям».

От обычных версий Superb новинка отличается пластиковой защитой бамперов, колесных арок, порогов и нижней части дверей, а также увеличенным на 15 мм дорожным просветом.

Уже в базовой комплектации автомобиль оборудован полноприводной трансмиссией и пакетом для плохих дорог, который защищает от повреждений моторный отсек.

Салон Skoda Superb Scout отделан декоративными панелями, а передние сиденья обтянуты специально подобранным для модели материалом с контрастной строчкой. Опционально доступен кожаный салон.

Автомобиль получил двухлитровый дизельный двигатель мощностью 190 л.с., а также 272-сильный бензиновый силовой агрегат объемом два литра. Оба работают в паре с семиступенчатым «роботом» DSG.

20 марта сообщалось, что производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Первые серийные машины начнут сходить с конвейера российского предприятия уже во второй половине этого года. Тогда же начнутся и продажи.

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