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Снегопады пришли на Ямал в последнюю неделю весны

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Штормовое предупреждение объявлено на Ямале в пятницу, 24 мая, в связи с неблагоприятными погодными явлениями. В регионе бушует метель, усилился ветер и наблюдается гололедица.

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По данным регионального управления МЧС, скорость ветра при порывах достигает 22–27 м/секунду. Спасатели предупредили жителей о необходимости быть предельно внимательными в подобных погодных условиях.

Автолюбителям нужно двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение, и рекомендуется воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«При движении в метель на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений», — предупредили в ведомства. Силы и средства спасателей региона готовы для реагирования, в случае возникновения ЧС гражданам надо незамедлительно позвонить в экстренные службы.

В ночь на 18 апреля на Томск обрушился снегопад с метелью. По данным гидрометцентра, за несколько часов выпало 10 мм осадков.

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