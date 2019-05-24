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В Сочи устроили шоу аэростатов в честь третьей волны перехода на «цифру»

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В Олимпийском парке Сочи в пятницу, 24 мая, состоялся красочный праздник, организованный в честь старта третьей волны перехода на цифровое эфирное телевещание.

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Гости мероприятия увидели 20 аэростатов с логотипами федеральных телеканалов и «бабочкой» — символом цифрового эфирного вещания. Шоу аэростатов продолжило световое шоу и концерт певицы Ёлки и группы Burito.

Праздник посетили заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин, представители администрации Краснодарского края, звездные ведущие федеральных и региональных телеканалов, жители и гости Сочи, а также выпускники, которые на этой неделе отмечают последний школьный звонок.

В 2019 году Россия осуществляет поэтапный переход от аналогового к цифровому эфирному телевещанию. Первой на новый формат перешла Тверская область, 11 февраля к ней присоединились еще семь регионов страны. В рамках второй волны 15 апреля отключение аналогового телевидения произошло в 20 субъектах России, включая Москву и Подмосковье. 3 июня стартует третья волна перехода на «цифру». Она затронет 36 регионов, включая Краснодарский край. Заключительный этап отключения «аналога» в оставшемся 21 регионе пройдет 14 октября.

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