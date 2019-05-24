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Москва напомнила о праве России направить наблюдателей на выборы в раду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия имеет право участвовать в мониторинге хода выборов в Верховную раду Украины. Москве необходимо направить наблюдателей на эти выборы в случае их проведения. Об этом 24 мая сообщил источник в МИД РФ.

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По его словам, в настоящее время неизвестна судьба самих выборов, состоятся ли они. «Знаете, что есть идеи опротестовать само это решение, этот указ», — приводит слова источника «РИА Новости».

Вопрос об отправке наблюдателей встанет в повестку, если выборы будут проводиться. По мнению источника в МИДе, российской стороне в таком случае необходимо принять решение о направлении наблюдателей.

Источник напомнил о действии на Украине закона о запрете присутствия российских наблюдателей в мониторинговых миссиях. «Тем не менее мы считаем, что мы как государство-участник ОБСЕ имеем все полномочия и права, обязанности принимать участие в мониторинге», — подчеркнул он.

Накануне вступил в силу указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады 21 июля. Внеочередные выборы в украинский парламент назначены на этот же день.

1 апреля в ОБСЕ осудили недопуск наблюдателей из РФ на выборы на Украине. Решение Киева о недопуске наблюдателей из России на президентские выборы на Украине противоречит нормам организации, подчеркнул почетный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва.

Закон о запрете российским наблюдателям принимать участие в выборах на Украине вступил в силу 28 февраля.

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